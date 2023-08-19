ВОЙНА В Украине ВСУ: На юге уничтожено 10 катеров с роССиянами, пытавшимися маневрировать между островами

2023-08-19 10:17

 

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 10 вражеских катеров, которые пытались маневрировать между островами на Днепре в Херсонской области. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Как отметила спикер, уничтоженные 10 катеров – почти все гражданские, переоборудованные под диверсионно-разведывательные.

"Это оборудованные гражданские плавсредства для того, чтобы маневрировать между островами, пытаться ротировать там свой личный состав, подвезти боеприпасы или просто разведывать направление действий Сил обороны", – рассказала Гуменюк.

По ее словам, за сутки на юге ликвидировано 40 оккупантов, одна пушка и пять единиц авто- и бронетанковой техники.

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