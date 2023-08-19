ВОЙНА В Украине "Воевать до последнего украинца!" лавров снова пригрозил Западу ядерным оружием

2023-08-19 11:58

Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова разразился угрозами ядерной войной в адрес стран Запада. Он выдал, что якобы их лидеры сделали осознанный выбор – воевать с РФ до последнего украинца.

Об этом чиновник государства-террориста говорил в интервью российскому изданию "Международная панорама". Он заявил, что в контексте "украинского конфликта", а на самом деле – войны, которую развязала Россия, США и страны НАТО, якобы ведут дело к эскалации. В связи с этим они "рискуют оказаться в ситуации прямого вооруженного столкновения ядерных государств".

"Наша страна в полной мере привержена принципу недопустимости ядерной войны и исходит из того, что в такой войне не может быть победителей", – цинично отметил Лавров.

Он выразил убеждение, что Запад хочет устранить Россию как серьезного геополитического конкурента, поэтому и "развязал гибридную войну" против государства-агрессора, а также оказывает санкционное давление.

"Западные лидеры при этом как мантру повторяют, что будут помогать Киеву столько, сколько нужно. Конечно, воевать до последнего украинца – их выбор, а также решение клики Зеленского. Однако исторически США имеют не лучший послужной список поддержки своих союзников", – сказал российский министр.

Также Лавров "предсказал" безрадостное будущее для "киевских властей и их кураторов".

"Чем больше затягиваются вооруженные столкновения, тем меньше у западных инвесторов желание участвовать в постконфликтном восстановлении Украины. Все слабее становится их вера в ее военные успехи и вообще в сохранение этого государства в любых формах и границах", – выдал Лавров пропагандистские нарративы.

Напомним, издание Politico ранее сообщило, что ЕС в августе заполнил газовые хранилища более чем на 90%, хотя по плану это должно было произойти только в ноябре. Россия окончательно лишилась влияния на газовый рынок.

Эта новость подчеркивает успех ЕС в лишении зависимости от российского трубопроводного газа. Российский газ упал до 23,6% импорта ЕС за первые 32 недели 2022 года, а в текущем году он снизился до 8,4%. Это делает обязательство ЕС прекратить закупку российского газа к 2027 году достижимым.