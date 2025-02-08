У Трампа озвучили шансы возвращения Украине ядерного вооружения

минимальны. Об этом в интервью Fox News заявил Спецпредставитель президента США по Украине и россии Кит Келлог, комментируя недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского.A
Напомним, по словам Зеленского, Украине необходимо иметь собственную защиту в тот период, пока идет вступление в НАТО. Это может быть как ядерное вооружение, так и большее количество ракет.
Келлог подчеркнул, что не стоит полагать, что США готовы согласиться на эти условия.
"Шанс того, что они получат свое ядерное оружие назад, находится где-то между мизерным и нулевым. Давайте будем честными, мы оба знаем, что этого не произойдет", - спецпредставитель президента США по Украине и России.
По его мнению, перевооружение Украины ядерным оружием - это не выход.
"Помните, президент (Трамп) сказал, что мы - правительство здравого смысла. Когда кто-то говорит что-то подобное, посмотрите на результат или потенциал. Это использование вашего здравого смысла", - отметил Келлог.