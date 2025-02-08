Политика У Трампа озвучили шансы возвращения Украине ядерного вооружения

2025-02-08 08:28

 минимальны. Об этом в интервью Fox News заявил Спецпредставитель президента США по Украине и россии Кит Келлог, комментируя недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского.A

Напомним, по словам Зеленского, Украине необходимо иметь собственную защиту в тот период, пока идет вступление в НАТО. Это может быть как ядерное вооружение, так и большее количество ракет.

Келлог подчеркнул, что не стоит полагать, что США готовы согласиться на эти условия.

"Шанс того, что они получат свое ядерное оружие назад, находится где-то между мизерным и нулевым. Давайте будем честными, мы оба знаем, что этого не произойдет", - спецпредставитель президента США по Украине и России.

По его мнению, перевооружение Украины ядерным оружием - это не выход.

"Помните, президент (Трамп) сказал, что мы - правительство здравого смысла. Когда кто-то говорит что-то подобное, посмотрите на результат или потенциал. Это использование вашего здравого смысла", - отметил Келлог.

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Политика

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