ВОЙНА В Украине У армии рф даже с подкреплением нет сил для прорыва фронта – Генштаб Эстонии

2023-08-19 13:37

Заместитель начальника Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Март Вендла заявил, что страна-агрессор Россия не сможет собрать новые силы для прорыва фронта в Украине. Он добавил, что активность оккупантов наиболее активна в направлении Купянска, Сватово и Кременной.

В то же время Вендла уверен, что Россия набирает в армию достаточное количество людей для восполнения потерь. Об этом сообщает издание ERR.

Вендла подчеркнул, что линия соприкосновения за неделю существенно не изменилась. Он заявил, что Украина добилась успехов на Запорожском направлении в районе населенного пункта Роботино и в направлении Великой Новоселки.

Также он отметил, что позиции украинских сил относительно хорошие на Купянском направлении – река Оскол и диапазоны высот обеспечивают хорошую основу для деятельности по защите позиций.

"По большому счету до сих пор продолжается война на истощение, в ходе которой ВСУ пытаются максимально воздействовать на тыловые узлы ВС РФ в Крыму, чтобы не допустить поступления техники в южной части фронта. Российская Федерация, в свою очередь, продолжает наносить удары по важным для Украины объектам, чтобы истощать ресурсы экономики и военной промышленности страны", – сказал Вендла.

По его словам, стране-агрессору пока удается восстанавливать ресурсы. Он отметил, что в марте этого года в РФ было объявлено о масштабной кампании по набору личного состава. Вендла подчеркнул, что количество новых людей, заключающих контракт с оккупационной армией России позволяет компенсировать боевые потери.

В то же время в Генштабе Эстонии заявили, что для достижения заявленного успеха по захвату Донецкой области россиянам придется провести большую мобилизационную волну или значительное увеличение численности контрактников.

"С чисто военной точки зрения мобилизация Российской Федерации была бы необходима для получения большей ударной мощи, но, вероятно, это был бы очень непопулярный шаг с внутриполитической точки зрения, поэтому, согласно действующей данным, режим пока пытается воздержаться от организации новой волны мобилизации", – добавил Вендла.

Ранее сообщалось, что в России продолжается полноценная мобилизационная кампания. Страна-агрессор ежемесячно мобилизует около 20 тысяч оккупантов.

Напомним, в ГУР засявили, что массовая мобилизация в Российской Федерации будет непопулярным решением, но у путинского режима нет другого выхода. Руководство страны-агрессора планирует мобилизовать на войну против Украины несколько сотен тысяч человек.