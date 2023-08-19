По 6600 гривен каждому: украинцам из 8 областей выплатят новую денежную помощь
2023-08-19 16:10
Французская гуманитарная организация ACTED выделит украинцам финансовую помощь в размере 6600 гривен на каждого члена семьи.
Об этом сообщает пресс-служба организации.
Стоит подчеркнуть, что претендовать на данную денежную помощь могут не все граждане Украины.
Получить выплату могут внутренне перемещенные лица – жители 8 областей Украины:
- Донецкой,
- Луганской,
- Харьковской,
- Сумской,
- Черниговской,
- Николаевской,
- Запорожской,
- Херсонской.
Кроме того, семья должна относиться к одной из уязвимых групп:
- один из родителей (отец или мать) самостоятельно воспитывают детей;
- людям от 60 лет и старше;
- в семье есть лица с инвалидностью, за которыми нужно заботиться;
- семья многодетная, или в семье есть детки до одного года;
- есть беременные и кормящие женщины;
- полностью или частично разрушено жилье из-за боевых действий.
Чтобы получить помощь, нужно подать заявку для регистрации по телефону 0 800 33 69 36. При этом звонки принимаются с 9 по 16 в рабочие дни.
Из документов следует подготовить:
- паспорт;
- идентификационный код;
- свидетельство о свидетельство о рождении детей;
- реквизиты банковской карты банка (IBAN, если хотите получить денежную помощь на карту);
- акт или фото повреждений жилья, при наличии повреждений.