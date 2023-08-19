ВОЙНА В Украине По 6600 гривен каждому: украинцам из 8 областей выплатят новую денежную помощь

2023-08-19 16:10

Французская гуманитарная организация ACTED выделит украинцам финансовую помощь в размере 6600 гривен на каждого члена семьи.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Стоит подчеркнуть, что претендовать на данную денежную помощь могут не все граждане Украины.

Получить выплату могут внутренне перемещенные лица – жители 8 областей Украины:

Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской, Херсонской.

Кроме того, семья должна относиться к одной из уязвимых групп:

один из родителей (отец или мать) самостоятельно воспитывают детей;

людям от 60 лет и старше;

в семье есть лица с инвалидностью, за которыми нужно заботиться;

семья многодетная, или в семье есть детки до одного года;

есть беременные и кормящие женщины;

полностью или частично разрушено жилье из-за боевых действий.

Чтобы получить помощь, нужно подать заявку для регистрации по телефону 0 800 33 69 36. При этом звонки принимаются с 9 по 16 в рабочие дни.

Из документов следует подготовить: