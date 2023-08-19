ВОЙНА В Украине По 6600 гривен каждому: украинцам из 8 областей выплатят новую денежную помощь

2023-08-19 16:10

 

Французская гуманитарная организация ACTED выделит украинцам финансовую помощь в размере 6600 гривен на каждого члена семьи.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Стоит подчеркнуть, что претендовать на данную денежную помощь могут не все граждане Украины.

Получить выплату могут внутренне перемещенные лица – жители 8 областей Украины:

 
 
 
  1. Донецкой,
  2. Луганской,
  3. Харьковской,
  4. Сумской,
  5. Черниговской,
  6. Николаевской,
  7. Запорожской,
  8. Херсонской.

Кроме того, семья должна относиться к одной из уязвимых групп:

  • один из родителей (отец или мать) самостоятельно воспитывают детей;
  • людям от 60 лет и старше;
  • в семье есть лица с инвалидностью, за которыми нужно заботиться;
  • семья многодетная, или в семье есть детки до одного года;
  • есть беременные и кормящие женщины;
  • полностью или частично разрушено жилье из-за боевых действий.

Чтобы получить помощь, нужно подать заявку для регистрации по телефону 0 800 33 69 36. При этом звонки принимаются с 9 по 16 в рабочие дни.

Из документов следует подготовить:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • свидетельство о свидетельство о рождении детей;
  • реквизиты банковской карты банка (IBAN, если хотите получить денежную помощь на карту);
  • акт или фото повреждений жилья, при наличии повреждений.
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