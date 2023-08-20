ВОЙНА В Украине "путин жертвует своей армией и народом, чтобы выжить" - Боррель

2023-08-20 14:30

 

президент россии путин ошибался почти во всем. Он считал, что огромная зависимость Европы, особенно Германии, от его углеводородов помешает Европе ему противостоять. А за полтора года потребление российского газа, за исключением Венгрии, сведено практически к нулю. Об этом в интервью El Pais рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Детали

По мнению Бореля, путин показал, что не имеет монополии на применение силы, что характеризует сильные режимы.

Цитата

«путин собирается пожертвовать своим народом и своей армией ради своего личного и политического выживания, и поэтому так трудно вести переговоры о мире. И то, о чем нужно договориться, — это новая система коллективной безопасности, которую эта война разрушила», — подчеркнул Борель.

Дополнение

Относительно вступления Украины в ЕС, Борель отметил, что война ускорила эти процессы.

«Одним из последствий войны является то, что Украина внезапно стала кандидатом в члены ЕС, и эта кандидатура серьезная. Все будет сделано максимально быстро. Война окончательно подтолкнула Украину на ту сторону, на которую Путин не хотел, чтобы она была», — подытожил Борель.

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