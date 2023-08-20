ВОЙНА В Украине "путин жертвует своей армией и народом, чтобы выжить" - Боррель

2023-08-20 14:30

президент россии путин ошибался почти во всем. Он считал, что огромная зависимость Европы, особенно Германии, от его углеводородов помешает Европе ему противостоять. А за полтора года потребление российского газа, за исключением Венгрии, сведено практически к нулю. Об этом в интервью El Pais рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Детали

По мнению Бореля, путин показал, что не имеет монополии на применение силы, что характеризует сильные режимы.

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«путин собирается пожертвовать своим народом и своей армией ради своего личного и политического выживания, и поэтому так трудно вести переговоры о мире. И то, о чем нужно договориться, — это новая система коллективной безопасности, которую эта война разрушила», — подчеркнул Борель.

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Относительно вступления Украины в ЕС, Борель отметил, что война ускорила эти процессы.

«Одним из последствий войны является то, что Украина внезапно стала кандидатом в члены ЕС, и эта кандидатура серьезная. Все будет сделано максимально быстро. Война окончательно подтолкнула Украину на ту сторону, на которую Путин не хотел, чтобы она была», — подытожил Борель.