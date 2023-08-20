ВОЙНА В Украине У Байдена подтвердили: ВСУ получат истребители F-16 после окончания обучения летчиков

2023-08-20 16:30

Воздушные силы получат истребители F-16 после окончания обучения летчиков. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, цитирует его The Guardian.

По его словам, за обучением украинских летчиков последует передача F-16 в страну.

Он отметил, что на этой неделе государственный секретарь США Энтони Блинкен формализовал процедуру своим коллегам в Европе.

"После завершения этого обучения США будут готовы в консультации с Конгрессом утвердить третью сторону", — сказал Салливан.

Президент США Джо Байден одобрил программы подготовки союзными странами украинских пилотов на F-16 еще в мае. С тех пор тема обучения затягивалась. Вашингтон пока не дает согласия на обучение украинских летчиков на американских авиабазах.

- В середине лета-2023 в Пентагоне заявили, что нынешние условия на войне "неидеальны" для использования F-16 в рамках контрнаступления, так как у оккупантов "все еще есть ПВО".

- F-16, которые усилят ПВО/ПРО Украины и дадут возможность эффективнее работать по оккупированным территориям, будут нескоро – не для нынешнего контрнаступления – и сначала не в большом количестве.

- Украина рассчитывает на несколько десятков самолетов: нужно четыре эскадрильи (48 единиц) F-16.

- Советник министра обороны Юрий Сак считает, что россияне напуганы тем, что Украина получит F-16.