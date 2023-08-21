ВОЙНА В Украине Запад не собирается менять режим путина — Шольц

2023-08-21 18:26

 

Российскому диктатору придется научиться сосуществовать рядом с ЕС, добавил он.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад не планирует менять политический режим в России, хотя диктатор Владимир Путин и уверен в обратном.

"Кто где сидит, мы не решаем. Мы также не планируем менять режим (в России – ред.), – сказал Шольц, слова которого цитирует Deutsche Welle. – (Путину – ред.) придется жить с тем, что рядом с ним находится Европейский Союз – как сообщество открытых обществ, либеральных демократий – и определенным образом надеяться, что свобода – это не вирус".

Напомним, недавно издание The Hill писало, что США и их союзники пытаются использовать трещины в режиме президента России Владимира Путина, вербуя кремлевских чиновников. Директор ЦРУ Уильям Бернс и MI6 открыто призывают россиян контактировать со шпионами Запада. Эксперты считают, что только этот факт уже может повлиять на РФ.

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