ВОЙНА В Украине Пентагон сделал важное заявление по обучению украинских пилотов на F-16

2023-08-22 19:15

 

США готовы присоединиться к подготовке украинских пилотов для истребителей F-16, если европейские союзники не будут успевать с проведением учебы.

Источник: брифинг заместителя представителя Пентагона Сабрины Сингх

Прямая речь: "Мы открыты для обучения пилотов, если тренировочные программы в Европе будут заполнены. Такое (наше – ред.) условие. Дания и Нидерланды возглавляют подготовку. Если у них не будет возможности учить столько пилотов, сколько захочет отправить Украина, тогда мы поможем с тренировкой в США".

Детали: Сингх отметила, что Украина самостоятельно примет решение, сколько пилотов пройдут обучение.

"Они до сих пор подсчитывают, сколько имеют пилотов, готовых пройти обучение", – сказала представительница Пентагона.

Сингх добавила, что украинским пилотам также предстоит пройти программу английского языка, которая займет некоторое время.

Напомним: Президент Владимир Зеленский, находясь в Нидерландах, сообщил, что 42 истребителя F-16 "будут в украинском небе".

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