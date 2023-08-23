Потери вражеских войск в Украине - озвучены новые цифры
2023-08-23 09:35
За время полномасштабного вторжения в Украину общие боевые потери личного состава вражеских войск ориентировочно составили 258 340 человек. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
С начала войны уничтожено:
- 4362 танка
- 8476 бронемашин
- 5295 артиллерийских систем
- 721 РСЗО
- 491 средство ПВО
- 315 самолетов
- 316 вертолетов
- 4312 БПЛА оперативно-тактического уровня
- 1406 крылатых ракет
- 18 кораблей/катеров
- 7722 единицы автомобильной техники и автоцистерн
- 797единиц специальной техники
- 1 керченский мост