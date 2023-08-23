ВОЙНА В Украине Потери вражеских войск в Украине - озвучены новые цифры

2023-08-23 09:35

За время полномасштабного вторжения в Украину общие боевые потери личного состава вражеских войск ориентировочно составили 258 340 человек. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожено:

  • 4362  танка
  • 8476 бронемашин
  • 5295 артиллерийских систем
  • 721 РСЗО
  • 491  средство ПВО
  • 315  самолетов
  • 316  вертолетов
  • 4312 БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 1406  крылатых ракет
  • 18 кораблей/катеров
  • 7722  единицы автомобильной техники и автоцистерн
  • 797единиц специальной техники
  • 1 керченский мост

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В Минобороны Украины заявили, что враг окончательно потерял преимущество в артиллерии 2023-08-23 11:21
Потери вражеских войск в Украине - озвучены новые цифры 2023-08-23 09:35