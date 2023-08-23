ВОЙНА В Украине Потери вражеских войск в Украине - озвучены новые цифры

2023-08-23 09:35

За время полномасштабного вторжения в Украину общие боевые потери личного состава вражеских войск ориентировочно составили 258 340 человек. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожено: