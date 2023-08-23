ВОЙНА В Украине В Крыму поражен береговой ракетный противокорабельный комплекс "Бастион" - Андрющенко

2023-08-23 16:05

В Крыму поражен береговой ракетный противокорабельный комплекс (БРПК) "Бастион". О "празднике" на оккупированном полуострове сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Бастион" является одним из носителей ракет "Оникс", которыми россияне наносят удары по Украине.

По словам Андрющенко, также повреждены радиолокационные станции. Всего было 7 взрывов.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в Telegram сообщил, что поражены радиолокационные станции на Крымском Тарханкуте.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" - что о нем известно

15 марта 2015 года стало известно о переброске систем в оккупированный Россией Крым.

В середине марта 2022 года российское министерство обороны распространило заявления о применении комплекса "Бастион-П" против наземных целей на юге Украины. Чуть позже было распространено видео залпа тремя ракетами по другим объектам в Украине.

30 апреля 2022 года российские агрессоры нанесли очередной ракетный удар по международному аэропорту "Одесса". На этот раз ракетами берегового комплекса "Бастион". По данным украинских чиновников, в результате удара посадочная полоса аэропорта была полностью выведена из строя и непригодна к дальнейшему применению.

В третий раз ракетный удар с берегового комплекса "Бастион" был совершен по объектам в Одесской области утром 9 мая 2022 года. Враг из временно оккупированного Крыма использовал четыре противокорабельных крылатых ракет типа П-800 "Оникс" из состава комплекса "Бастион". Жертв и пострадавших среди гражданского населения в результате удара не было, другие детали не раскрываются.

14 июня 2022 над Одесской областью были сбиты две ракеты "Оникс", запущенные из берегового ракетного комплекса Крыма.