ВОЙНА В Украине Украина и Польша запустят единые пункты пропуска на границе

2023-08-25 12:29

Украина и Польша начали реализацию инициативы, согласно которой на границе между странами запустят единые пункты пропуска.

Сейчас заданием правительства является введение общего таможенного и пограничного контроля со странами Евросоюза.

"То есть будет один пункт пропуска, где будут работать представители обоих государств. Этим достигаем большей интеграции в европейское пространство, ускоряем логистику, минимизируем коррупцию. Пилотный проект реализуем на польско-украинской границе", - сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Украина хочет реализовать такую инициативу и на границе с Румынией. Соответствующее предложение уже направили румынской стороне.

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Стали известны детали сдачи в плен ВСУ вражеского боевого вертолета 2023-08-25 09:35