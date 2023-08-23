ВОЙНА В Украине ВСУ продвигаются ко второй линии обороны рф на Запорожье, - ISW

2023-08-23 20:48

 

В Институте изучения войны заявили о том, что Силы обороны продолжают наступать в селе Роботино и его окрестностях на западе Запорожской области.

Таким образом, украинские воины приближаются ко второй линии обороны россиян, которая, по словам ISW, может быть относительно слабее первой.

По данным ISW, есть признаки того, что российская армия, вероятно, имеет ограниченное присутствие в Роботино.

Как сообщает ISW, отсутствие заметных российских соединений и частей на второстепенных рубежах обороны в западной части Запорожской области может свидетельствовать о том, что уже участвующие в боевых действиях элементы частей и соединений могут занимать эти позиции.

Сообщается, что вероятная нехватка российских резервов, а также ограниченные горизонтальные опрокидывания в западную Запорожскую область и наблюдаемые отдельные незадействованные подразделения на второй линии обороны позволяют предположить, что вторая линия российской обороны может быть значительно менее защищена.

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