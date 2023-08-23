ВОЙНА В Украине В ЧВК "Вагнер" есть механизм действий на случай смерти пригожина: в Беларуси наемники сворачивают лагеря

2023-08-23 22:51



ЦНС сообщает, что на территории Беларуси начинается активное движение "вагнеровцев".

В ЧВК "Вагнер" существует давно разработанный утвержденный механизм действий на случай смерти Евгения Пригожина или Дмитрия Уткина.

Как стало известно одному из пропагандистских изданий, поскольку Евгений Пригожин имел постоянную угрозу собственной жизни, в том числе потому что регулярно находился на передовой и в других обстоятельствах, у ЧВК "Вагнер" существует четкий механизм действий на случай его смерти.

Источник говорит, что утвержден и вводится автоматически на всех командиров ЧВК. Если гибель Пригожина или командира "Группы Вагнера" Дмитрия Уткина при крушении бизнес-джета с номером RA-02795 подтвердится, то алгоритм будет запущен незамедлительно. Однако источник отказался уточнять, что именно этот механизм подразумевает, но он отдельно отметил, что это в любом случае будет очень плохая новость.

ЦНС сообщает, что на территории Беларуси начинается активное движение "вагнеровцев".

"На фоне вероятной смерти террориста Евгения Пригожина, его соратники формируют колонны для выезда из лагерей. По данным беларуского подполья, вечером 23 августа происходит сворачивание части лагерей "вагнеровцев" в Беларуси. Колонны направляются в направление границы с РФ, но спецслужбы РБ пытаются препятствовать выезду автомобильной техники наемников", - пишет ЦНС.

Как пишет "Беларусі Гаюн", поступает информация, что в районе лагеря ЧВК "Вагнер" в деревне Цель и в Осиповичском районе в данный момент наблюдаются сильные перебои в работе мобильного интернета.

По итогам идущего совета командиров "Вагнера" будет опубликовано заявление, - росСМИ со ссылкой на источник из ЧВК.

Крушение самолета Пригожина - детали

Самолет Пригожина потерпел крушения в Тверской области. Телеграм-канал ЧВК "Вагнер" Grey Zone писал, что джет Пригожина сбила ПВО, канал ВЧК-ОГПУ - что по самолету ударили двумя ракетами С-300, а Mash и Baza - что на борту джета мог произойти взрыв.

На борту самолёта находились семь пассажиров и три члена экипажа. По данным "Фонтанки" и Собчак, среди пассажиров были Пригожин и командиры ЧВК "Вагнер".