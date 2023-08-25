ВОЙНА В Украине Стали известны детали сдачи в плен ВСУ вражеского боевого вертолета

2023-08-25 09:35

Бойовий вертоліт ворога Mі-8 разом з усім екіпажем прилетів до України та здався ЗСУ. Це перша свідома здача такої техніки рф - передає Юрій Бутусов.

Вертоліт повністю цілий і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання.

«Ведеться робота з екіпажем. Все добре. Новини будуть», - представник ГУР Юсов про інформацію про здачу в полон російських пілотів.

Екіпаж здійснював рейс між двома авібазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30СМ, - пише видання УП із посиланням на джерела у спецслужбах. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які спробували чинити опір та булі ліквідовані.

Невдовзі було повідомлено, що цей трофей став результатом довготривалої спецоперації наших розвідників.