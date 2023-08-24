ВОЙНА В Украине ВСУ наступают и ломают планы роССиян: в Минобороны заявили о новом продвижении

2023-08-24 16:48

Силы обороны Украины продвигаются на фронте в условиях отчаянного сопротивления российских оккупантов. Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в Telegram.

"Ситуация на Востоке остается сложной", - отметила Маляр.

По ее словам, на Купянском направлении враг не оставляет попыток наступать и продолжает осуществлять многочисленные обстрелы, пытаясь поразить инфраструктуру.

"Продолжаются бои. Наши бойцы героически останавливают противника и ломают все его планы", - сообщила заместитель министра.

Также, на Лиманском направлении не менее горячо, потому что там враг безуспешно штурмует с целью вытеснения украинских войск в районах Серебрянского лесничества, Кременной, Белогоровки Луганской области.

Кроме того, она подчеркнула, что сейчас на этом направлении враг планирует перегруппироваться и заменить войска.

К тому же, на Бахмутском направлении тоже продолжаются активные бои, враг постоянно атакует, используя бронетехнику и авиацию.

Маляр отметила, что цель оккупантов заключается в том, чтобы любой ценой остановить украинское наступление.

"Вместе с тем мы постепенно продвигаемся даже в условиях отчаянного сопротивления противника", - подчеркнула Маляр.

Она отметила, что обстановка по всем восточным направлениям напряженная и очень динамичная. "Поэтому, решение в такой ситуации необходимо принимать взвешенно, но вместе с тем быстро", - сообщила Маляр.

"Поэтому, наши командиры непосредственно на месте отрабатывают каждую деталь, просчитывают все возможные сценарии развития событий и оперативно планируют дальнейшие шаги", - добавила она.

Контрнаступление ВСУ-ситуация на фронте

Как известно, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

В частности, в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки ВСУ имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.