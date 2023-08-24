ВОЙНА В Украине Буданов прокомментировал контрнаступление ВСУ: выпали из графика, но идем к цели

2023-08-24 20:04

Буданов отметил, что "идем медленнее, чем хотелось, но идем к цели".

Руководитель разведки Кирилл Буданов признал, что Украина отстает от планируемого графика, но Силы обороны идут к цели – деоккупировать все территории.

Об этом главный разведчик сказал в интервью Радио Свобода.

"Да, к сожалению, надо признать, что события развиваются медленнее, чем должны быть по всем расчетам. Но есть то, что имеем. Но если посмотреть на Крым и на тот уровень боевых действий, которые происходят на территории полуострова, то вы поймете, что не с чем сравнивать по сравнению с 2022-м, я уже не говорю о периоде с 2014 по 2022 год. То есть мы идем к цели. Да, медленнее, чем хотелось, медленнее, чем рассчитывали, но идем", — сказал он.