ВОЙНА В Украине рф задумала другое наступление из-за неудач в Бахмуте - британская разведка

2023-08-26 12:30

 

Из-за давления и неудач под Бахмутом армия РФ в течение следующих двух месяцев, вероятно, увеличит интенсивность наступательных действий по линии Купянск-Лиман.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter, ссылаясь на данные своей разведки. На данный момент западная группировка войск РФ в Украине продолжает попытки реализовать мелкие атаки на северо-востоке и кое-где достигает ограниченного успеха на участке Купянск-Лиман.

Со своей стороны ВСУ в рамках контрнаступления продолжают оттеснять россиян с позиций на юге и давят на силы РФ под Бахмутом. Учитывая свою военную доктрину, Россия может попытаться восстановить инициативу на поле боя и вернуться к наступлению на оперативном уровне. Линия Купянск-Лиман - одно из потенциальных направлений для этого.

"Существует реальная возможность, что Россия увеличит интенсивность своих наступательных усилий на направлении Купянск-Лиман в течение следующих двух месяцев, вероятно, с целью продвижения на запад к реке Оскол и создания буферной зоны вокруг Луганской области", - говорится в сообщение.

ВСУ продвинулись севернее Бахмута

Напомним, согласно отчету Института по изучению войны (ISW) за 25 августа, армия Украины имеет успех севернее Бахмута (Донецкая область). Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись на запад от Железнянского.

Также армия Украины приблизилась ко второй линии обороны врага в районе Работиного (Запорожская область).

subscriber subscriber

Еще по теме

В районе Работино армия рф сражается без ротаций и подкреплений, - ISW

2023-08-26 09:32

ВСУ продвигаются ко второй линии обороны рф на Запорожье, - ISW

2023-08-23 20:48

Мосты Крыма непоправимо повреждены, у рф осталась одна дорога, - британская разведка

2023-08-23 18:25

Украинские удары по тылам ухудшают моральное состояние армии рф - ISW

2023-08-21 22:15

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Генерал Милли оценил украинское контрнаступление

2023-08-26 14:30

рф задумала другое наступление из-за неудач в Бахмуте - британская разведка

2023-08-26 12:30

Швеция изучает вопрос предоставления Украине истребителей Gripen

2023-08-26 10:30

В районе Работино армия рф сражается без ротаций и подкреплений, - ISW

2023-08-26 09:32
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Генерал Милли оценил украинское контрнаступление 2023-08-26 14:30
рф задумала другое наступление из-за неудач в Бахмуте - британская разведка 2023-08-26 12:30
Швеция изучает вопрос предоставления Украине истребителей Gripen 2023-08-26 10:30
В районе Работино армия рф сражается без ротаций и подкреплений, - ISW 2023-08-26 09:32