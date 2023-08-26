ВОЙНА В Украине рф задумала другое наступление из-за неудач в Бахмуте - британская разведка

2023-08-26 12:30

Из-за давления и неудач под Бахмутом армия РФ в течение следующих двух месяцев, вероятно, увеличит интенсивность наступательных действий по линии Купянск-Лиман.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter, ссылаясь на данные своей разведки. На данный момент западная группировка войск РФ в Украине продолжает попытки реализовать мелкие атаки на северо-востоке и кое-где достигает ограниченного успеха на участке Купянск-Лиман.

Со своей стороны ВСУ в рамках контрнаступления продолжают оттеснять россиян с позиций на юге и давят на силы РФ под Бахмутом. Учитывая свою военную доктрину, Россия может попытаться восстановить инициативу на поле боя и вернуться к наступлению на оперативном уровне. Линия Купянск-Лиман - одно из потенциальных направлений для этого.

"Существует реальная возможность, что Россия увеличит интенсивность своих наступательных усилий на направлении Купянск-Лиман в течение следующих двух месяцев, вероятно, с целью продвижения на запад к реке Оскол и создания буферной зоны вокруг Луганской области", - говорится в сообщение.

ВСУ продвинулись севернее Бахмута

Напомним, согласно отчету Института по изучению войны (ISW) за 25 августа, армия Украины имеет успех севернее Бахмута (Донецкая область). Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись на запад от Железнянского.

Также армия Украины приблизилась ко второй линии обороны врага в районе Работиного (Запорожская область).