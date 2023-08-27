ВОЙНА В Украине ВСУ продвигаются по сложнейшему участку оборонительных позиций врага, - ISW

2023-08-27 08:30

Вооруженные силы Украины достигли тактически значимых успехов в западной части Запорожской области, и, вероятно, продвигаются через самую сложную серию оборонительных позиций захватчиков.

Об этом сообщили в отчете аналитики Института изучения войны со ссылкой на украинские и американские источники. Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил 25 августа, что ВСУ прорываются через основной комплекс российских оборонительных линий.

Как рассказал командир ВСУ на южном направлении, украинские защитники считают, что прорвали самую сложную линию обороны противника в этом районе и теперь смогут продвигаться быстрее. Так, бойцы Сил обороны вошли в районы, где столкнулись только с российскими "группами тылового обеспечения". Ожидается, что дальнейший прорыв в этих областях будет легче.

В то же время российские "военкоры" утверждают, что ВСУ атаковали участки в направлении тыловых оборонительных линий возле Вербного (18 км юго-западнее Орехова). Это также подтверждает, что украинские защитники могут находиться вблизи тактических тылов. Аналитики подчеркивают, что, хотя силы обороны подошли к оборонительным позициям, которые могут быть слабее предыдущих, они все еще являются серьезной проблемой.

Добавляется, что ВСУ, вероятно, уже прошли минные поля и укрепления, на которые россияне потратили много сил и средств. Те оборонительные позиции, которые сейчас находятся перед ВСУ, вероятно, состоят из непрерывного комплекса противотанковых рвов, противотанковых препятствий "зубы дракона" и дополнительных минных полей. Уже за ними следуют боевые позиции, что очень похоже на первую российскую линию обороны.

В ISW отмечают, что размер минных полей на этом участке не понятен, однако можно предположить их меньший размер, который должен дать войскам РФ возможность отступить.

"Кроме того, ISW недавно подсчитала, что эта серия подготовленных оборонительных позиций может быть защищена менее сильно, чем позиции, которые украинские войска уже прорвали на севере, хотя это остается неясным", - говорится в отчете.

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На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили более трехсот оккупантов и почти два десятка единиц вражеской техники.

Подразделениям ВСУ удалось уничтожить очень важно оборудование оккупантов на юге Украины и ликвидировать 42 солдат РФ за последние сутки.

На востоке также есть успехи. По словам военного, Бахмут имеет все шансы оказаться в оперативном окружении Сил обороны Украины в ближайшее время.