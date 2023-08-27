Жизнь В Украине могут изменить алгоритм расчета пенсий: заявление министра

2023-08-27 13:30

В Украине хотят изменить алгоритм начисления пенсий для "восстановления социальной справедливости". Дело в том, что действующая формула расчета пенсий значительно занижает их.

Об этом рассказала министр соцполитики Украины Оксана Жолнович в интервью "Укринформ". "Действующая формула расчета пенсии с учетом индексаций очень занижает реальную стоимость заработка. Скажем, пенсия в 2000-м в 300 гривен относительно средней заработной платы была неплохой. А сейчас с индексацией это просто мизер. Индексация постоянно "отстает", и это несправедливо", – подчеркнула министр.

Она заверила, что над новым алгоритмом начисления пенсионных выплат уже работают и он будет привязан к каким-либо базовым величинам.

Напомним, по окончании COVID-пандемии в Украине Ощадбанк с 1 сентября возобновляет проведение физической идентификации пенсионеров и получателей соцпомощи среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В случае ее непрохождения выплата средств будет остановлена.

После прохождения физической идентификации по установленной процедуре расходные операции по счету автоматически разблокируются банком не позже следующего календарного дня.