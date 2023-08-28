ВОЙНА В Украине Армия Украины прорвала самую сложную линию оборонных позиций врага на Юге - ISW

2023-08-28 10:27

Силы обороны добились дальнейших тактически значимых успехов в западной части Запорожской области, и, вероятно, продвигаются через сложнейшую серию оборонных позиций российских оккупантов. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Уточняется, что украинские военные проехали основные дороги на подступах к югу, которые заминировали россияне и выходят на дороги, по которым могут продвигаться вперед.

Сообщается, что бойцы ВСУ вошли в районы, где они столкнулись только с российскими "группами тылового обеспечения" и дальнейший прорыв в этих районах может стать легче.

В отчете говорится, что ВСУ теперь появляются в пределах досягаемости следующей серии подготовленных российских оборонных позиций, которые могут быть слабее предыдущих комплексов обороны захватчиков, но все же являются серьезной проблемой.

В то же время, отмечается, что войска рашистов пытались проводить наступательные операции на линии Купянск - Сватово - Кременная, под Бахмутом, на линии Авдеевка - Донецк и на западе Донецкой области, но не достигли каких-либо подтвержденных результатов.

 

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