ВОЙНА В Украине Дерек Чисора жестко раскритиковал Дюбуа за провальный бой против Усика

2023-08-28 15:39

Даниэль Дюбуа боялся Усика и не сделал ничего в ринге, чтобы победить чемпиона мира. Так считает известный британский боксер Дерек Чисора.

Британец разнес своего соотечественника за тактику на важное сражение, заявив, что Дюбуа и близко не заслуживал победы.

"На самом деле, тот удар в корпус - единственный хороший удар, который нанес Дюбуа. Все остальное было ужасно.

Я не знаю, почему он не использовал свое тело. Дюбуа не боролся с этим парнем, не хватал его, не прессовал его... Он не делал этого. Дюбуа пытался сделать бой приятным. Это не время быть милым, черт возьми...", - сказал Чисора в комментарии Fight Hub TV.