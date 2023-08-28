ВОЙНА В Украине Дерек Чисора жестко раскритиковал Дюбуа за провальный бой против Усика

2023-08-28 15:39

Даниэль Дюбуа боялся Усика и не сделал ничего в ринге, чтобы победить чемпиона мира. Так считает известный британский боксер Дерек Чисора.

Британец разнес своего соотечественника за тактику на важное сражение, заявив, что Дюбуа и близко не заслуживал победы.

"На самом деле, тот удар в корпус - единственный хороший удар, который нанес Дюбуа. Все остальное было ужасно.

Я не знаю, почему он не использовал свое тело. Дюбуа не боролся с этим парнем, не хватал его, не прессовал его... Он не делал этого. Дюбуа пытался сделать бой приятным. Это не время быть милым, черт возьми...", - сказал Чисора в комментарии Fight Hub TV.

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роССия начала собирать "Шахеды" на своей территории и нарастила производство ракет − ГУР 2023-08-28 17:37
Украина может начать использовать F-16 весной 2024 года, - Резников 2023-08-28 16:48
США готовятся вооружить ВСУ новым видом кассетных снарядов 2023-08-28 16:05