Спорт Озвучены наиболее вероятные следующие соперники Александра Усика

2023-08-29 08:25

У Александра Усика существует два варианта развития карьеры. Об этом сообщил менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Эгис Климас.

По словам функционера, приоритетный – бой против Тайсона Фьюри. Если же британец снова откажется, то украинский боксер продолжит защиту титулов.

"Хргович является обязательным претендентом, но если мы сможем получить объединительный бой, то пойдем на это. Если мы не сможем договориться на этот поединок, то Хргович станет следующим соперником Усика", - приводит слова менеджера Boxing Scene.

Напомним, ранее Александр Усик защитил свои титулы в бою с претендентом Даниэлем Дюбуа.