В Украине введут электронный документооборот для военных медкомиссий - что изменится
2023-08-30 08:24
На фоне массовых обысков в военкоматах и военно-врачебных комиссиях (ВВК) Кабинет министров решил запустить в Украине электронный документооборот прохождения ВВК.
Для запуска нововведения утвержден порядок обмена документами военнослужащих между воинскими частями, медучреждениями и военкоматами.
В электронную форму будут перенесены следующие документы:
- именные списки военнослужащих, которые находятся на лечении в учреждениях здравоохранения
- постановления ВВК в виде свидетельства о болезни или справки
- справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья)
- выписки из медицинской карты
- рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или освобождения от военной службы по состоянию здоровья
- выдержки из приказов воинской части