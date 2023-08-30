ВОЙНА В Украине В Украине введут электронный документооборот для военных медкомиссий - что изменится

2023-08-30 08:24

На фоне массовых обысков в военкоматах и военно-врачебных комиссиях (ВВК) Кабинет министров решил запустить в Украине электронный документооборот прохождения ВВК.

Для запуска нововведения утвержден порядок обмена документами военнослужащих между воинскими частями, медучреждениями и военкоматами.

В электронную форму будут перенесены следующие документы: