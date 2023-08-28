ВОЙНА В Украине В ОП спрогнозировали окончание войны с роССией

2023-08-28 18:26

В конце концов, все закончится быстро и в один момент - так же, как и началось, считает Михаил Подоляк.

Украинцам вряд ли придется отвоевывать у России каждый километр кровью, потому что при определенных условиях "события будут приобретать другой вид". Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter в понедельник, 28 августа.

"Легко не будет, но большая наивность считать, что Украине придется возвращать территории, отвоевывая каждый километр кровью. По мере продвижения на юге и выхода украинских сил на админграницу с Крымом события будут приобретать другой вид. В конце концов все закончится быстро и в один момент - так же, как и началось", - считает он.

По словам Подоляка, сейчас вся внутренняя легитимность Путина строится на убеждении российских элит, что он "еще не проиграл войну".

"В Кремле понимают неотвратимое: чем больше Россия будет терять оккупированных территорий, тем быстрее произойдет падение поддержки режима", - написал он.

Подоляк отметил, что убийство главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина и подготовка новой мобилизации в России для насыщения фронта - это только "выигрыш времени".

Ранее в ОП заявили, что Россия находится на грани потери стратегических позиций. ВСУ продвигаются вперед на юге и становятся все ближе к взятию под огневой контроль "сухопутного коридора в Крым".