ВОЙНА В Украине Успехи ВСУ в Запорожской области: оккупанты сбегают из Токмака

2023-08-29 16:48

На фоне наступления Сил обороны на юге оккупационную «власть» Токмака Запорожской области перевозят в другой город.

Об этом сегодня, 29 августа, сообщил городской голова Мелитополя Иван Фёдоров.

По его словам, почти регулярные взрывы и освобождение населённых пунктов на Мелитопольском направлении «превращают пока оккупированный Токмак из прифронтового города во вполне фронтовой».

«Оборона врага дает трещину, поэтому первые крысы бегут с тонущего «русского корабля», – метко подытожил Фёдоров.

Напомним, накануне 28 августа в Министерстве обороны Украины официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. ВСУ вошли в этот населённый пункт 22 августа.

Теперь наши бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.