ВОЙНА В Украине Успехи ВСУ в Запорожской области: оккупанты сбегают из Токмака

2023-08-29 16:48

 

На фоне наступления Сил обороны на юге оккупационную «власть» Токмака Запорожской области перевозят в другой город.

Об этом сегодня, 29 августа, сообщил городской голова Мелитополя Иван Фёдоров.

По его словам, почти регулярные взрывы и освобождение населённых пунктов на Мелитопольском направлении «превращают пока оккупированный Токмак из прифронтового города во вполне фронтовой».

«Оборона врага дает трещину, поэтому первые крысы бегут с тонущего «русского корабля», – метко подытожил Фёдоров.

Напомним, накануне 28 августа в Министерстве обороны Украины официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. ВСУ вошли в этот населённый пункт 22 августа.

Теперь наши бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

subscriber subscriber

Еще по теме

Оккупанты отступают из-за прорыва ВСУ на одном из направлений: что известно

2023-08-29 20:04

США готовятся вооружить ВСУ новым видом кассетных снарядов

2023-08-28 16:05

Армия Украины прорвала самую сложную линию оборонных позиций врага на Юге - ISW

2023-08-28 10:27

Если не проводить активных действий, роССия сможет держать оборону хоть всю жизнь, - Буданов

2023-08-27 14:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Украине усиливают мобилизацию: с какой области начнут

2023-08-29 20:48

Оккупанты отступают из-за прорыва ВСУ на одном из направлений: что известно

2023-08-29 20:04

Украина потеряла лишь 5 из 71 танка Leopard 2 за время летнего контрнаступления – Forbes

2023-08-29 18:26

У G7 нет единого подхода по "гарантиям безопасности" для Украины – WSJ

2023-08-29 17:37
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Украине усиливают мобилизацию: с какой области начнут 2023-08-29 20:48
Оккупанты отступают из-за прорыва ВСУ на одном из направлений: что известно 2023-08-29 20:04
Украина потеряла лишь 5 из 71 танка Leopard 2 за время летнего контрнаступления – Forbes 2023-08-29 18:26
У G7 нет единого подхода по "гарантиям безопасности" для Украины – WSJ 2023-08-29 17:37