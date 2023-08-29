ВОЙНА В Украине У G7 нет единого подхода по "гарантиям безопасности" для Украины – WSJ

2023-08-29 17:37

 

Подготовка странами "Большой семерки" гарантий безопасности для Украины займет много месяцев, а некоторые двусторонние договоренности, как ожидается, будут заключены только в следующем году.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных европейских чиновников, цитирует "Европейская правда"

Детали: По данным WSJ, среди стран G7 нет общего мнения относительно того, насколько детальными должны быть обязательства перед Киевом. Кроме того, им необходимо выяснить с Украиной, какими могут быть ее будущие военные потребности.

G7 нужно будет координировать двусторонние переговоры между западными столицами и гарантировать, что оборонная промышленность союзников сможет предоставить обещанную военную помощь Украине, не подрывая при этом потребности западных вооруженных сил в пополнении и расширении своих собственных возможностей.

Как признают западные чиновники, без надежных пакетов поддержки Киева Россию вряд ли удастся сдержать от продолжения войны.

Они также называют проблемой вопрос способности эффективно распределять и защищать военные расходы для Украины в последующие годы после смены власти в странах Запада.

По данным издания, европейские союзники уже готовятся к тому, что долгосрочные обещания администрации президента США Джозефа Байдена окажутся слабее, чем ожидалось, или слишком расплывчатыми, чтобы обеспечить надежное сдерживание РФ.

Как указывается в материале, если Вашингтон существенно уменьшит свою поддержку Киева, Европа вряд ли будет способна финансово или военно восполнить этот пробел, так как сталкивается с жестким финансовым давлением, и лишь немногие страны имеют оборонную промышленность, способную сравниться с американской.

Этому предшествовало: В июле на саммите НАТО в Вильнюсе страны "Группы семи" согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, конкретные же двусторонние договоры будут подписаны позже.

Сейчас 29 стран присоединились к декларации G7 о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины.

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