Мир В Германии расследуют, как немецкая электроники оказалась в роССийских "Орланах"

2023-08-29 19:15

Немецкие правоохранители расследуют, как электроника из Германии оказалась в российских беспилотниках "Орлан". Фигурантом дела оказался предприниматель с гражданствами Германии и России.

Издание Spiegel пишет, что Вальдемара В. подозревают в 26 случаях нарушения закона о внешней торговле. По мнению правоохранителей, бизнесмен через свою компания из Саарбрюккена продавал россиянам компоненты электроники, которые используют оккупанты в своих беспилотниках "Орлан". При этом продажа происходила в период с 2020 года до марта 2023 года.

Отмечается, что предприниматель скрыть экспорт, отправляя груз через третьи страны. Общая стоимость сделок составляет около 750 тысяч евро.

Мужчина уже находится под стражей нна основании ордера Федерального верховного суда в Карлсруэ.

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