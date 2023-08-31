ВОЙНА В Украине Западные аналитики подтвердили успехи наступления ВСУ в Запорожской области

2023-08-31 09:31

Подразделения ВСУ во время наступления в Запорожской области преодолели укрепление так называемой "линии Суровикина". Об этом сообщил Bild со ссылкой на военного обозревателя Юлиана Репке.

По его словам, украинские войска наступают в Запорожской области на юго-восток в направлении села Вербовое. На своем пути они встретили фортификационную линию рашистов "зубы дракона" и уже 30 августа эту линию удалось прорвать.

"зубы дракона" сдерживали украинских солдат только около суток", – констатирует Репке.

Он утверждает, что в этом же районе Силы обороны Украины продвинулись на 2 км к востоку от села Новопрокоповка.

Ранее Генштаб сообщил, что ВСУ преуспели на направлениях Новоданиловка – Вербовое. Они закрепляются на достигнутых рубежах.

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Западные аналитики подтвердили успехи наступления ВСУ в Запорожской области 2023-08-31 09:31