ВОЙНА В Украине Пентагон сделал новое заявление о контрнаступлении Украины

2023-08-30 20:48

Вооруженные силы Украины продолжают медленно продвигаться вперед во время контрнаступления.

Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга, пишет "Голос Америки".

"Из того, что украинцы делают во время контрнаступления, мы видим, как они продолжают медленно продвигаться. ВСУ продолжают борьбу в течение месяцев", — подчеркнула она.

По словам представительницы Минобороны США, пока нет новой информации о передаче Украине ракет ATACMS. Впрочем, она оценила использование на фронте систем HIMARS и ракет Storm Shadow:

"У меня нет новостей относительно ATACMS. Но я знаю, как украинцы использовали HIMARS и Storm Shadow. Как невероятно эффективно они показали себя в бою, но у меня нет объявлений по ATACMS".

Как сообщалось, 29 августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $250 млн. В частности, туда вошли боеприпасы к артиллерии и HIMARS, ракеты к ПВО AIM-9M, противотанковые переносные комплексы Javelin и т.д.