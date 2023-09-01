Спорт Дюбуа в бою с Александром Усиком намеренно пытался бить ниже пояса

2023-09-01 10:27

Даниэль Дюбуа осознанно пытался нанести удар ниже пояса в бою с Александром Усиком. Так считает менеджер и член тренерского штаба украинского чемпиона мира Сергей Лапин.

По его словам, британец пытался сделать бой грязным, а потому изначально избрал своей стратегией запрещенные приемы.

Как нам показалось в рингсайде, запрещенные удары были частью стратегии Дюбуа с самого начала поединка. Они готовились превратить искусство бокса в уличную драку. Разумеется, они планировали сделать бой грязным за счет запрещенных ударов. Это стало очевидным после одностороннего доминирующего избиения, которое устроил ему Усик.

Когда ты находишься на ринге с таким бойцом, как Усик, который намного лучше тебя во всех аспектах, единственная надежда Дюбуа заключалась в том, чтобы победить любой ценой. К счастью, это бокс в тяжелом весе, а не драка в баре, и у нас был опытный рефери. Он правильно дал Усику необходимое время на восстановление, и смешно предполагать, что Усик притворялся. Я видел, как Дюбуа уставал и все больше пропускал. Запретный удар просто являлся признаком отчаяния", - приводит слова Лапина British Boxing News.

Напомним, Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.