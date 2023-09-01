Жизнь В УКРАИНЕ ПРОВЕРЯЮТ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ - КОМУ МОГУТ ОТМЕНИТЬ ВЫПЛАТЫ

2023-09-01 18:28

В Украине начались проверки мест жительства людей со статусом ВПО. В результате такой идентификации некоторым украинцам могут отменить социальные выплаты.

Проверку фактического места жительства ВПО проводят территориальные органы Национальной социальной сервисной службы.

Основаниями для проведения проверки являются:

установление лица на учет ВПО в пределах одного территориального общества

получение сообщения об изменении фактического места жительства/нахождения получателя помощи

получение рекомендаций Минфина по результатам верификации

О запланированной проверке человека должны уведомить не менее чем за два календарных дня до ее проведения. Соответствующие органы сделают это по телефону или другим доступным средством связи, которое обеспечит фиксацию сообщения

Если у вас есть уважительная причина, не дающая вам присутствовать во время проверки, ее отложат на две недели. В течение 30 дней необходимо предоставить документы, которые подтвердят уважительную причину.

Если человек со статусом ВПО отсутствует во время проверки, должностные лица составят соответствующий акт и оставят уведомление.

Проверки касаются тех, кто получает финансовую помощь на проживание. Непрохождение идентификации и/или установление несоответствия критериям в течение 30 дней становится причиной отмены выплат