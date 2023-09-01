Мир Польша закупает у США почти сотню новейших ударных вертолетов Apache

2023-09-01 22:12

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу вертолетов AH-64E Apache и сопутствующего оборудования Польше в рамках сделки на сумму до 12 млрд долларов.

В Пентагоне отметили, что Польша как член НАТО подала запрос на покупку 96 ударных вертолетов Apache и соответствующего оборудования к ним. В частности, 1844 ракеты Hellfire и 508 Stinger. Отмечается, что главными подрядчиками являются компании Boeing и Lockheed Martin.

Агентство по оборонному сотрудничеству уже сообщило о возможной продаже, однако одобрение Государственного департамента не указывает на подписание контракта или завершение переговоров.

Напомним, Польша проводит масштабное перевооружение армии. Помимо американских танков Abarms и ракетных систем HIMARS, программа перевооружения предполагает производство большого количества современных вооружений.