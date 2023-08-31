ВОЙНА В Украине Украинскому дальнобойному оружию удалось поразить цель за 700 км

2023-08-31 16:48

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности сообщило об успешном применении дальнобойного оружия украинского производства: удалось поразить цель за 700 километров.

Источник: сообщение президента Владимира Зеленского

Детали: Зеленский рассказал, что об успешном использовании украинского оружия ему доложили на селекторном совещании. О каком именно оружии идет речь, он не уточнил.

Прямая речь: "Заслушал доклад Главкома о ситуации на поле боя. Оборонительные и наступательные действия. Наше движение вперед не останавливается.

Минобороны - о поступлении оружия и боеприпасов. В частности, получение крупной партии бронированных "медэваков" - то, что сейчас очень нужно.

Минстратегпром - о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена за 700 километров!".