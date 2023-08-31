ВОЙНА В Украине Не только F-16: Дмитрий Кулеба рассказал, какие еще истребители хочет получить Украина

2023-08-31 21:37

После согласия союзников передать Украине американские истребители F-16 Киев заинтересован и в других моделях. В частности, речь идет о многоцелевых истребителях французского производства Rafale.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом он рассказал в интервью французскому изданию Le Monde.

Кулеба отметил, что Украина "не собирается ущемлять амбиции получением F-16".

"Мы работаем с другими странами, производящими самолеты последнего поколения", – отметил министр иностранных дел.

Он также акцентировал внимание на стратегических преимуществах для Франции с точки зрения будущих инвестиций потенциального снабжения Украины истребителями Rafale.

Стоит отметить, что Rafale – это многоцелевой истребитель 4+ поколения, разработанный компанией Dassault Aviation. Работа над ним началась еще в конце 70-х, когда Запад задумался о создании единого европейского самолета.

Согласно планам французских властей, Rafale будет эксплуатироваться до 2070-х годов – в частности, благодаря заложенным в него возможностям, позволяющим проводить модернизацию самолета. Дело в том, что Франция создала полностью цифровой самолет, где все системы объединены в одну сеть под управлением компьютеров.

Также в истребитель заложены элементы уменьшения заметности на радарах противника. И хотя Rafale не имеет звания стелс-самолета, он на 70% создан из композитных материалов, а также имеет специально рассчитанную форму фюзеляжа и воздухозаборников, что делает его не столь заметным, как другие самолеты 4+ поколения.

Rafale на 14 узлах подвески может нести до 9,5 тонны вооружения, включая дальнобойные ракеты "воздух-воздух", высокоточные бомбы, а также крылатые и противокорабельные ракеты.

Последние модели самолета снабжены стандартом F3. Это означает, что Rafale способен выполнять миссии при противодействии ПВО. Он оснащен крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow и ракетами класса "воздух-воздух" MICA-IR и MICA-EM, а также противокорабельными ракетами AM39 Exocet.