ВОЙНА В Украине рф развернула "резервную армию" - ISW

2023-09-02 15:30

Эксперты ISW считают, что 25-я общевоенная армия РФ вряд ли будет боеспособна, учитывая ее поспешное развертывание.

Россияне развернули "резервную армию", чтобы их подразделения из Луганской области передислоцировались на юг. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Об этом также говорил начальник Главного военного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

Как считают эксперты ISW, 25-я общевоенная армия вряд ли будет боеспособна, учитывая ее поспешное развертывание.

Также сообщается, что оккупанты разочарованы российским контрбатарейным огнем вблизи Урожайного и вдоль линии Новомайорское-Новодонецкое-Керменчик. Кроме того, российские солдаты, обороняющиеся в этом районе, находятся в плохом физическом состоянии и психологическом стрессе.

В ISW отметили, что украинские войска продолжали наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области и добились определенного прогресса 1 сентября. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что ВСУ незначительно продвинулись северо-западнее Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута).

По данным Генштаба, ВСУ добились успеха на направлении Новоданиловка-Новопокроповка (5-13 км к югу от Орехова) и на западе Запорожской области. Однако российские источники утверждали, что российские силы отразили украинские атаки вблизи Роботино (10 км к югу от Орехова) и Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

Как заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби 1 июля, США увидели значительный прогресс Украины в "запорожском районе" (вероятно, имеется в виду западное направление Запорожской области) за последние 72 часа и что украинские силы добились определенного успеха на "второй линии российской обороны" на юге Украины.

Ранее о том, что РФ формирует новые армейские силы для войны в Украине, сообщала британская разведка.

Напомним, в ISW заявляли, что армия РФ испытывает нехватку военной техники.