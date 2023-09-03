ВОЙНА В Украине Данилов заявил, что Украина может поражать цели в рф на расстоянии 1 500 километров

2023-09-03 09:30

 

Секретарь СНБО отметил, что Украину интересуют только заводы или военные производства.

Украина способна поражать цели на территории России, расположенные на расстоянии 1 500 километров.

Об этом в эфире Украинского радио заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Гражданство оружия, которое применяют по территории Российской Федерации, украинское. Есть два направления, которые отрабатываются уже определенный период времени, – это ракетная программа, утвержденная еще в 2020 году, по созданию наших собственных украинских ракет, и использованию беспилотных летательных аппаратов, которые очень мощно сегодня разворачиваются в нашей стране по привлечению большого количества частных компаний», – заявил Данилов.

Данилов отметил, что "все это будет приносить свои результаты", потому что украинские войска уже смогут поражать цели и на 700, и даже на 1000-1500 км.

"Мы атакуем либо заводы, либо военные производства – компоненты, которые убивают наших детей. Мы должны положить этому конец", – подытожил Данилов.

Напомним, ранее сообщалось, что в украинской разведке анонсировали новые высокоточные удары по РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что Министерство обороны Соединенных Штатов заказало у компании Raytheon ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM для украинских военных.

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