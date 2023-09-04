ВОЙНА В Украине Буданов: в первые дни вторжения оккупанты поразили около 20% объектов авиации ВСУ

2023-09-04 20:48

Уже в первые дни вторжения России в Украину оккупанты поразили около 20% объектов авиации Вооруженных сил Украины. Однако благодаря заблаговременной подготовке Воздушных сил нашей страны враг не сумел выполнить свои задачи и получить полное доминирование в небе.

Об этом в интервью для фильма "Сбитые летчики России" заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает Укринформ.

"Они на самом деле поразили около 20% объектов из всего перечня, который хотели. Это и помешало полному доминированию в воздухе. А то, что им не удалось уничтожить большую часть комплексов противовоздушной обороны свело на нет их доминирование в классах самолетов и количестве авиации", – сказал Буданов.

По его словам, ВС ВСУ были предупреждены об атаке. Таким образом они успели передислоцироваться.

"Как следствие, результат не отвечал задачам, поставленным перед воздушно-космическими силами РФ", – добавил Буданов.