ВОЙНА В Украине Буданов: в первые дни вторжения оккупанты поразили около 20% объектов авиации ВСУ

2023-09-04 20:48

 

Уже в первые дни вторжения России в Украину оккупанты поразили около 20% объектов авиации Вооруженных сил Украины. Однако благодаря заблаговременной подготовке Воздушных сил нашей страны враг не сумел выполнить свои задачи и получить полное доминирование в небе.

Об этом в интервью для фильма "Сбитые летчики России" заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает Укринформ.

"Они на самом деле поразили около 20% объектов из всего перечня, который хотели. Это и помешало полному доминированию в воздухе. А то, что им не удалось уничтожить большую часть комплексов противовоздушной обороны свело на нет их доминирование в классах самолетов и количестве авиации", – сказал Буданов.

По его словам, ВС ВСУ были предупреждены об атаке. Таким образом они успели передислоцироваться.

"Как следствие, результат не отвечал задачам, поставленным перед воздушно-космическими силами РФ", – добавил Буданов.

 

 

subscriber subscriber

Еще по теме

В Минобороны рассказали, какую площадь освободили ВСУ под Бахмутом за время контрнаступления

2023-09-04 16:05

Воздушные силы ВСУ усиленно готовятся отражать возможные осенние удары врага

2023-09-04 12:28

Война должна быть перенесена на территорию роССии - Буданов

2023-09-02 11:30

В Белом доме заявили о заметном прогрессе ВСУ за последние 72 часа

2023-09-02 08:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

"ВСУ могут взять Токмак в кольцо и перемолотить роССиян": западные СМИ о контрнаступлении на юге

2023-09-04 22:15

Буданов: в первые дни вторжения оккупанты поразили около 20% объектов авиации ВСУ

2023-09-04 20:48

В Украине ужесточат правила мобилизации: кого признают годными

2023-09-04 17:37

В Минобороны рассказали, какую площадь освободили ВСУ под Бахмутом за время контрнаступления

2023-09-04 16:05
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

"ВСУ могут взять Токмак в кольцо и перемолотить роССиян": западные СМИ о контрнаступлении на юге 2023-09-04 22:15
Буданов: в первые дни вторжения оккупанты поразили около 20% объектов авиации ВСУ 2023-09-04 20:48
В Украине ужесточат правила мобилизации: кого признают годными 2023-09-04 17:37
В Минобороны рассказали, какую площадь освободили ВСУ под Бахмутом за время контрнаступления 2023-09-04 16:05