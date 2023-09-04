ВОЙНА В Украине "ВСУ могут взять Токмак в кольцо и перемолотить роССиян": западные СМИ о контрнаступлении на юге

2023-09-04 22:15

Украинские военные одолевают основную линию обороны россиян.

Россияне не имеют ресурса захватить Роботино снова – и Силы обороны могут расширять освобожденный участок для того, чтобы идти в направлении Токмака (Запорожская область).

Об этом пишет издание The New York Times.

Это направление – приоритетное для россиян, однако ВСУ могут взять город в кольцо. И даже если вытеснить россиян оттуда сразу не получится, будет перерезана железнодорожная ветка через город, обеспечивающая войска оккупантов.

Авторы материала пишут, что недавними боями в этом районе украинские войска снова превзошли ожидания. Они занимают господствующие высоты и в нескольких местах одолевают основную линию обороны россиян. Если операция завершится успехом, ВСУ могут совершить прорыв в этом направлении. О вероятности этого свидетельствует то, что россиянам становится все труднее перебрасывать на это направление резервы – ведь все больший риск, что ослабнут другие участки фронта и украинцы смогут прорвать их.

"После того, как ВСУ на этом направлении "перемолотят" еще немного российских подразделений и преодолеют оборонные препятствия на более широком участке, продвигаться вперед должно стать гораздо легче", — пишет издание.

Напомним, в Минобороны 28 августа сообщили, что ВСУ полностью освободили Роботино. Тем временем российские войска оказывают яростное сопротивление, но Вооруженные Силы Украины продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого.

Украинские военные продолжают вести бои по всем направлениям фронта, однако южное направление является основным для наступления. Там есть определенные успехи.

Аналитики отмечают, что российские оккупанты увеличили количество авиационных атак на Мелитопольском направлении, чтобы "перекрыть" ими малое количество войск, предназначенных для второй линии обороны.