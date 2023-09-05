Жизнь В этом году в Киеве было зафиксировано 13 температурных рекордов

2023-09-05 10:26

В Киеве летом 2023 года было зафиксировано 13 температурных рекордов. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в Telegram.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, средняя температура воздуха нынешним летом в Киеве составила +21,6ºС, что на 1,2ºС превысило климатическую норму и обеспечило шестую позицию среди самых теплых в столице с 1881 года. Наибольшее положительное отклонение от климатической нормы было в августе.

Холоднее всего было 4 июня, когда температура под утро опустилась до +7,9°С, а самым жарким и рекордным оказалось 29 августа, когда температура после полудня поднялась до +35,9°С.



"За лето установлено 13 температурных рекордов, один из них в июне, все остальные – в августе", – отметили в обсерватории.