ВОЙНА В Украине В Україні призиватимуть значно більше обмежено придатних - Міноборони внесло зміни

2023-09-05 11:33

Міноборони помітно скоротило список хвороб, за яким визначається придатність військовозобов'язаного до військової служби. Відтепер є можливість призвати значно більшу кількість людей.

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 15 листопада. Також чинності набули зміни, які дозволяють до лав ЗСУ призвати більшу кількість обмежено придатних до військової служби .

Прибрали "спірні статті". Раніше у "Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" розклад хвороб передбачав формулювання "обмежена придатність чи придатність визначається індивідуально". У таких випадках в умовах воєнного часу ВЛК мала ухвалювати постанову "придатний до військової служби" за винятком кількох статей (2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в)

Відтепер ці винятки прибрали. За "спірними" статтями визнаватимуть придатними усіх.

Окремі діагнози за кодами, за якими тепер можуть мобілізувати: