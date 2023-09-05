ВОЙНА В Украине В Україні призиватимуть значно більше обмежено придатних - Міноборони внесло зміни

2023-09-05 11:33

Міноборони помітно скоротило список хвороб, за яким визначається придатність військовозобов'язаного до військової служби. Відтепер є можливість призвати значно більшу кількість людей.

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 15 листопада. Також чинності набули зміни, які дозволяють до лав ЗСУ призвати більшу кількість обмежено придатних до військової служби .

Прибрали "спірні статті". Раніше у "Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" розклад хвороб передбачав формулювання "обмежена придатність чи придатність визначається індивідуально". У таких випадках в умовах воєнного часу ВЛК мала ухвалювати постанову "придатний до військової служби" за винятком кількох статей (2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в)

Відтепер ці винятки прибрали. За "спірними" статтями визнаватимуть придатними усіх.

Окремі діагнози за кодами, за якими тепер можуть мобілізувати:

  • 2-в – клінічно виліковний туберкульоз;
  • 4-в – вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;
  • 5-в – безсиптомний ВІЛ
  • 13-в – хвороби ендокринної системи з незначним порушенням функцій;
  • 14-в – легкі короткочасні хворобливі прояви розладу психіки;
  • 17-в – невротичні, пов’язані із стресом і соматоформні розлади (фобійні, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматоформні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес, депресивний епізод, психогенна глухота при помірно виражених, короткотривалих проявах;
  • 21-в – повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;
  • 22-в – епізодичні та пароксизмальні розлади;
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