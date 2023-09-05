В Україні призиватимуть значно більше обмежено придатних - Міноборони внесло зміни

Міноборони помітно скоротило список хвороб, за яким визначається придатність військовозобов'язаного до військової служби. Відтепер є можливість призвати значно більшу кількість людей.
В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 15 листопада. Також чинності набули зміни, які дозволяють до лав ЗСУ призвати більшу кількість обмежено придатних до військової служби .
Прибрали "спірні статті". Раніше у "Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" розклад хвороб передбачав формулювання "обмежена придатність чи придатність визначається індивідуально". У таких випадках в умовах воєнного часу ВЛК мала ухвалювати постанову "придатний до військової служби" за винятком кількох статей (2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в)
Відтепер ці винятки прибрали. За "спірними" статтями визнаватимуть придатними усіх.
Окремі діагнози за кодами, за якими тепер можуть мобілізувати: