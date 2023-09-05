Станом на сьогодні вже понад 265 тисяч рашистів відправилися на концерт кобзона. Також знищено більше 13 тисяч танків та бронемашин ворога.
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 до 05.09.2023 орієнтовно склали:
— близько 265680 солдат
— танків — 4489
— бойових броньованих машин — 8670
— артилерійських систем — 5649
— РСЗВ — 747
— засобів ППО — 504
— літаків — 315
— гелікоптерів — 316
— автомобільної техніки та автоцистерн — 8175
— кораблів/катерів — 19
— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4512
— крилатих ракет — 1447
— керченських мостів — 1