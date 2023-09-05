ВОЙНА В Украине документ Втрати окупантів у війні проти України стрімко зростають - оновлені дані Генштабу

2023-09-05 15:37

Станом на сьогодні вже понад 265 тисяч рашистів відправилися на концерт кобзона. Також знищено більше 13 тисяч танків та бронемашин ворога.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 до 05.09.2023 орієнтовно склали:

— близько 265680 солдат

— танків — 4489

— бойових броньованих машин — 8670

— артилерійських систем — 5649

— РСЗВ — 747

— засобів ППО — 504

— літаків — 315

— гелікоптерів — 316

— автомобільної техніки та автоцистерн — 8175

— кораблів/катерів — 19

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4512

— крилатих ракет — 1447

—  керченських мостів — 1

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2023-09-05 15:37
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украинская пехота продвинулась за противотанковые рвы и "зубы дракона" на Запорожье - ISW 2023-09-05 19:15
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фото Контрнаступление на юге: ВСУ продвинулись возле Новопрокоповки 2023-09-05 16:05
документ Втрати окупантів у війні проти України стрімко зростають - оновлені дані Генштабу 2023-09-05 15:37