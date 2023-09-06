ВОЙНА В Украине Военные медкомисии смогут брать информацию о мужчинах из электронной базы Минздрава

2023-09-06 13:34

Согласно новому приказу Минобороны, который позволяет мобилизовать ограниченно пригодных к военной службе мужчин, данные о состоянии здоровья граждан будут брать из электронной системы охраны здоровья.

Военно-врачебные комиссии (ВВК) будут запрашивать информацию у семейных врачей или врачей, с которыми подписана декларация, о наличии диагнозов у допризывников, призывников и военнообязанных. Такие запросы ТЦК будут делать ежегодно, перед проведением приписки к призывным участкам.

Также в социальных службах и органах соцзащиты будет запрашиваться информация об инвалидности лиц, а медучереждения будут передавать в ТЦК и СП данные людей, которые за последние полгода болели вирусным гепатитом, брюшным тифом, паратифом, дизентерией и другими инфекционными заболеваниями.

Новшество поможет избежать постановки уже в самой ВВК фальшивых диагнозов, позволяющих сняться с военного учета.