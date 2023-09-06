ВОЙНА В Украине Германия значительно наращивает производство новейшей системы ПВО IRIS-T

2023-09-06 08:24

Немецкий производитель оружия Diehl Defense планирует значительно нарастить производство своей системы противовоздушной обороны IRIS-T, чтобы удовлетворить растущий спрос из-за войны россии против Украины. Об этом заявил главный программный директор компаний Харальд Бушек.

По его словам, в 2025 году компания планирует изготовить как минимум восемь систем, а в этом году - от трех до четырех.

Бушек добавил, что в этом году производство ракет утроится, а в следующем увеличится еще вдвое, причем к 2024 году ожидается выпуск примерно от 400 до 500 ракет.

Главный программный директор немецкой компании добавил, что Украина сбила более 110 целей в стране, большинство из них - это крылатые ракеты, такие как Калибр, с почти 100-процентной точностью.

Германия поставляет комплексы IRIS-T Украине для защиты от ракетных атак. Известно, что дивизион зенитно-ракетного комплекса IRIS-T сбил уже более 60 воздушных целей.