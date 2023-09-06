ВОЙНА В Украине Блинкен отметил "хороший прогресс" украинского контрнаступления

2023-09-06 16:48

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Киеве, что Соединенные Штаты видят хороший прогресс по контрнаступлению вооруженных сил и пообещал Украине долговременную поддержку.

Источник: Блинкен во время совместного с главой МИД Украины подхода к прессе в Киеве, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Я здесь прежде всего для того, чтобы продемонстрировать нашу твердую поддержку Украины. Мы видели хороший прогресс в контрнаступлении. Мы хотим позаботиться о том, чтобы у Украины было то, что ей необходимо не только для успешного контрнаступления, но и в долгосрочной перспективе, чтобы она имела хорошие рычаги сдерживания, сильные оборонительные способности, чтобы агрессия не повторилась".

Детали: Блинкен напомнил, что во время каждого визита в Украину за время полномасштабной войны поражен храбростью и стойкостью украинцев.