ВОЙНА В Украине Украинские военные имели успех на направлении Работино-Новопрокоповка – Генштаб

2023-09-06 21:37

Спикер отметил, что украинские военные наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника

Представитель Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук рассказал, что на направлении Работино-Новопрокоповка украинские военные имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом сообщает "Укринформ".

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях", – сообщил он.

Ковальчук отметил, что украинские военные на направлении Работино-Новопрокоповка имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, а также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут", – говорится в сообщении.

По словам спикера, враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы.

В то же время Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Также на Лиманском и Бахмутском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки и севернее Клещеевки. Трудные бои продолжаются", – добавил он.

Кроме того, Ковальчук сообщил, что за прошедшие сутки враг нанес 40 авиационных ударов, произвел 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктов.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура", – подытожил представитель Генштаба.