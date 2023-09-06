Банки проверяют переводы украинцев: как это происходит, что обязательно проконтролируют и как не попасть под финмониторинг

В Украине банки проводят финансовый мониторинг и должны контролировать операции всех своих клиентов. Под обязательную проверку попадают крупные переводы, операции с участием политически важных лиц, операции с наличкой. Однако могут проверить и любую "подозрительную" операцию.
Издание The Page описало главную информацию о финмониторинге из статьи юриста YouControl Екатерины Подерни. Она озвучила главные правила финансового мониторинга.
Как банки проверяют клиентов. Они собирают всю общедоступную информацию о своих клиентах из источников публичной информации в форме открытых данных и таких систем, как YouControl.
Также они могут потребовать документального подтверждения источников происхождения средств для проверки законности сделок. Проверки проводятся не только на этапе установления деловых отношений, но и в течение всего периода обслуживания клиента в банке.
Вас обязательно проверят:
Отдельно финмониторингу подлежат так называемые подозрительные операции, и здесь сумма не имеет значения. Например, если у субъекта первичного финансового мониторинга есть подозрение, что финансовые операции являются результатом преступной деятельности или связаны с финансированием терроризма или распространением оружия массового поражения.
Как не попасть под финансовый мониторинг. На 100% исключить возможность попасть под финансовый мониторинг может только тот, кто вообще отказался от финансовых услуг. Поэтому целесообразно говорить только о минимизации риска попадания под финансовый мониторинг.
Вот что можно для этого сделать:
Ознакомиться с перечнем финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, не производить и по возможности избегать их. Если такие операции планируются, быть готовым к дополнительным уточнениям, предоставлению всех необходимых пояснений относительно источника происхождения средств.
Всегда проверять своих контрагентов, поскольку высокий уровень риска контрагента может стать основанием и для вашей проверки. Важно понимать, кто является вашим контрагентом и цель будущих деловых отношений, в частности нет ли его в перечне лиц, которые связаны с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции.