Жизнь Банки проверяют переводы украинцев: как это происходит, что обязательно проконтролируют и как не попасть под финмониторинг

2023-09-06 22:15

В Украине банки проводят финансовый мониторинг и должны контролировать операции всех своих клиентов. Под обязательную проверку попадают крупные переводы, операции с участием политически важных лиц, операции с наличкой. Однако могут проверить и любую "подозрительную" операцию.

Издание The Page описало главную информацию о финмониторинге из статьи юриста YouControl Екатерины Подерни. Она озвучила главные правила финансового мониторинга.

Как банки проверяют клиентов. Они собирают всю общедоступную информацию о своих клиентах из источников публичной информации в форме открытых данных и таких систем, как YouControl.

Также они могут потребовать документального подтверждения источников происхождения средств для проверки законности сделок. Проверки проводятся не только на этапе установления деловых отношений, но и в течение всего периода обслуживания клиента в банке.

Вас обязательно проверят:

из-за транзакции на сумму от 400 тыс. грн;

если кто-то из сторон – участников финансовой операции имеет регистрацию, место жительства или местонахождение, счет в РФ или в государстве, которое не выполняет или ненадлежащим образом выполняет рекомендации международных межправительственных организаций;

если финансовые операции касаются политически важных лиц, членов их семей и других связанных с ними лиц;

если проводятся платежные операции по переводу средств за границу;

если осуществляются финансовые операции с наличными деньгами (внесение, перевод, получение средств);

как электронного е-резидента, осуществляющего финансовые операции.

Отдельно финмониторингу подлежат так называемые подозрительные операции, и здесь сумма не имеет значения. Например, если у субъекта первичного финансового мониторинга есть подозрение, что финансовые операции являются результатом преступной деятельности или связаны с финансированием терроризма или распространением оружия массового поражения.

Как не попасть под финансовый мониторинг. На 100% исключить возможность попасть под финансовый мониторинг может только тот, кто вообще отказался от финансовых услуг. Поэтому целесообразно говорить только о минимизации риска попадания под финансовый мониторинг.

Вот что можно для этого сделать:

Ознакомиться с перечнем финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, не производить и по возможности избегать их. Если такие операции планируются, быть готовым к дополнительным уточнениям, предоставлению всех необходимых пояснений относительно источника происхождения средств.

Всегда проверять своих контрагентов, поскольку высокий уровень риска контрагента может стать основанием и для вашей проверки. Важно понимать, кто является вашим контрагентом и цель будущих деловых отношений, в частности нет ли его в перечне лиц, которые связаны с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции.