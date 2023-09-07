ВОЙНА В Украине Умеров хочет ввести электронный военный билет и цифровизировать ВВК

2023-09-07 16:48

Новоназначенный министр обороны Рустем Умеров заявил о планах ввести электронный военный билет, запустить единый реестр призывников и цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий (ВВК).

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "ВВК. Эта аббревиатура в сегодняшнем понимании должна остаться в прошлом. Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который исключит какие-либо коррупционные риски.

Digital. Все, что можно оцифровать, должно быть оцифровано. Вся информация о воине должна быть в digital: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных".

Детали: Такое заявление Умеров сделал в своем выступлении на пленарном заседании Верховной Рады в среду.

Предыстория: 6 сентября Верховная Рада одобрила назначение экспредседателя Фонда госимущества Рустема Умерова на должность главы Минобороны.

Среди первоочередных планов нового главы Минобороны – аудит всех направлений и украинское оборонное производство.