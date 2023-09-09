Спорт Ребров объяснил, почему исключил из сборной Украины звездного футболиста

2023-09-09 10:30

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сознательно отказался от услуг звездного полузащитника Руслана Малиновского в матчах отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 с Англией (9 сентября) и Италией (12 сентября). Наставника "сине-желтых" не устроила нынешние игровые кондиции 30-летнего футболиста, который летом перешел из "Марселя" в "Дженоа".

Об этом Ребров заявил на пресс-конференции перед игрой с англичанами во Вроцлаве. Специалист добавил, что двери в сборную для Малиновского никто не закрывал и, как только его форма будет устраивать тренерский штаб, Руслан вернется в главную команду страны.

"Когда мы делали вызовы игроков, у Руслана вообще не было команды. И не было никакой практики у своей команды. Поэтому мы вызывали тех игроков, которых вызывали. Я считаю, что Руслан – это кандидат, он член нашей сборной. Поэтому ничего страшного в этом нет. Сейчас у него есть практика, я считаю, что он наберет форму и вернется в сборную Украины", – заявил Сергей Ребров.

Стоит отметить, что почти все лето Руслан Малиновский был в поисках новой команды. После смены тренера во французском Марселе, игроку заявили, что на него не рассчитывают. Только 19 августа Малиновский стал игроком итальянского Дженоа, перейдя в клуб на правах аренды. И за это время уже сыграл два матча за "грифонов".

Тренерский штаб сборной объявил заявку игроков на сентябрьские матчи 23 августа. И уже после этого в этом списке пришлось производить замену. Сначала в команду из резервного списка вызвали Александра Караваева. А впоследствии из-за травмы Николая Шапаренко вызов получил и Александр Пихаленок.

9 сентября сборная Украины проведет матч во Вроцлаве против Англии. А после этого на 12 сентября у команды запланирован матч против Италии в Милане.

В октябре у сборной Украины запланировано еще два матча – 14 октября против Северной Македонии, а 17 октября – против Мальты. В ноябре Украина проведет заключительный матч отбора на Евро-2024 – против Италии 20 ноября.

Состав сборной Украины:

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Александр Тимчик, Александр Караваев (все – "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – "Шахтер" Донецк), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр).

Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список: Александр Сваток ("Днепр-1" Днепр), Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).