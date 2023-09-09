ВОЙНА В Украине ВВС Британии защищают суда в Черном море от рф

2023-09-09 13:30

Британская авиация начала патрулировать Черноморскую акваторию, чтобы сдерживать Россию от ударов по судам, которые перевозят украинское зерно.

Самолеты Королевских ВВС Великобритании начали патрулировать акваторию Черного моря, чтобы сдержать Россию от ударов по судам, которые перевозят украинское зерно. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой премьер-министра Великобритании.



После выхода из Черноморской зерновой инициативы Россия объявила своей законной целью все суда, следующие в украинские порты, независимо от груза.



В августе для подкрепления своей угрозы россияне, обстреляв, высадили десант на гражданское судно, направлявшееся в один из украинских портов на Дунае.



Лондон задействовал свои разведывательные возможности, в частности, наблюдение с помощью авиации, чтобы отследить деятельность России в Черном море.



"В рамках этих наблюдательных операций авиация Королевских ВВС выполняет полеты над этим районом, чтобы сдержать Россию от противозаконного нанесения ударов по гражданским судам, которые перевозят зерно", - отмечается в заявлении.



Британцы стремятся предотвратить не только открытое нападение на гражданские суда, но и провокации "под чужим флагом".